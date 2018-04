The examples populate this alert with dummy content

IMPACTO TURÍSTICO El turismo en fiestas crece un 17% Los visitantes extranjeros atendidos en la oficina de turismo triplican los del año anterior sábado, 28 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (28/04/2018) El turismo durante las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy creció un 17% respecto al año anterior. Es el dato de consultas atendidas en la oficina de turismo: de 3.640 en 2017 a 4.259 este año. El Día de las Entradas concentra el grueso de esas consultas, con 3.451, casi mil más que el año pasado. El resto de día el volumen de consultas ha disminuido respecto a 2017. Importante es el aumento de turistas extranjeros. Los 751 atendidos este año casi triplican los 267 del año pasado. La Concejalía de Turismo vincula este aumento a la mayor promoción de los Moros y Cristianos en medios de comunicación extranjeros. “Las campañas que estamos realizando cada vez se notan más, y la aparición en medios de comunicación europeos hace que lleguen más visitantes extranjeros”, ha señalado la concejal Lorena Zamorano. La concejalía destaca, además, que la ocupación hotelera rozó el 100% el Día de los Músicos y el de las Entradas. El Ayuntamiento también resalta el incremento de visitas en la web municipal de turismo y la repercusión de la Fiesta en redes sociales. Zamorano se muestra satisfecha por las cifras, pero avanza que “seguiremos trabajando para mejorarlas”.