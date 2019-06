The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El turismo industrial, a debate en el Àgora La Generalitat quiere impulsar este tipo de turismo y para ello ha organizado en el Àgora una jornada de debate - En septiembre habrá un programa de ayuda a emprendedores relacionados con esta oferta turística jueves, 27 de junio de 2019 La Generalitat Valenciana se ha fijado en el turismo industrial para así atraer visitantes nacionales e internacionales y por ello han puesto el foco en el pasado industrial de L'Alcoià y el Comtat. Para ello se ha organizado una jornada en la sala Àgora con empresas y emprendedores que han iniciado esta línea de negocio, que sus proyectos estén centrados en la reconversión de antiguas fábricas o edificios o en que los turistas observen los procesos de elaboración de sus productos. Cada empresa participantes ha explicado su experiencia. María José Portalés, representante de Turisme Comunitat Valenciana y de ACCETUR-Turisme Emprén ha sido la representación de la Generalitat e este encuentro. También han participado junto a la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, Cerveses Lluna, Casa Timoteo, Rutal dels Molins, Museo Chocolates Valor y Lookis Spain 360. También ha explicado a partir de septiembre habrá un programa para ayudar a los emprendedores a iniciar sus proyectos relacionados con el Turismo Industrial y que la Agencia Valenciana de Turisme pondrá en marcha un plan en el que se incluirá a Alcoy como destino turístico inteligente.