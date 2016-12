The examples populate this alert with dummy content

HORA ECONOMÍA El turismo de interior a examen La Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior analiza el informe del Observatorio de Turismo Rural que alerta del exceso de oferta como uno de los problemas del sector martes, 09 de diciembre de 2014 escúchalo en AUDIO Hora de la economía (09/12/2014) En la Hora de la Economía de este martes 9 de diciembre analizamos los datos del Observatorio de Turismo Ruarl presentado en la Universidad de Valencia y elaborado por Escapadarural.com. Hablamos con Cristina Perseguer, responsable de Comunicación de esta web de turismo rural y tratamos con Jordi Linares e Indira Amaya, presidente y vicepresidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior los principales problemas del sector y la nueva apuesta del Patronato de Turismo que refuerza la imagen del Interior. En el programa aporta sus opiniones Edgar Armeglio como propietario de un establecimiento de interior