OBITUARIO El último gentleman de Radio Alcoy Fallece a los 91 años Paco Esplugues, locutor de la época dorada de la radio comercial de EAJ12 viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Otros audios (21/12/2018) Ha fallecido a los 91 años Paco Esplugues Jordá, mítico locutor de Radio Alcoy. Ejerció en EAJ12 desde 1956, fue presentador de programas como Radio Chupete, El disco loco, Una Quiniela para dos etc... Antes de formar parte de la plantilla de Radio Alcoy, fue profesor de los Salesianos, centro en el que llegó a dar clases de dibujo a Camilo Sesto. Ideó y dirigió numerosos programas comerciales en Radio Alcoy a la que estuvo vinculado hasta su jubilación en 1991. Descanse en paz.