“El único culpable soy yo”

Sergi Punset finalizó su etapa como entrenador del Patín Alcodiam Salesianos después de tres temporadas. El técnico ha hablado de la temporada y ha hablado muy claro de la temporada. “No hemos estado a la altura, no esperaba el bajo rendimiento de muchos jugadores y el responsable soy yo. Yo soy el que hizo los fichajes y este año no he acertado, yo tengo que sacar rendimiento a los jugadores y no lo he sabido hacer” , decía sin paños calientes el entrenador. Que ha destacado el trabajo que hace la directiva de Andrés Hernández y asegura que “no me arrepiento de nada, ha sido la experiencia deportiva más gratificante que he tenido nunca”, ha tenido buenas palabras para la afición y no duda que Alcoy volverá a tener buen hockey sobre patines muy pronto. No te pierdas todos lo que ha dicho Punset en Ser Deportivos.