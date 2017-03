The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana cae ante el líder El equipo de Javi Silvestre perdió por 6-2 en casa del Nueva Elda – A pesar de que en momentos puntuales se logró cierta igualdad en la pista, la falta de gol y otro detalles determinaron el resultado lunes, 06 de marzo de 2017 El pasado sábado, el Unión Alcoyana FS se desplazó a la localidad de Elda para enfrentarse al líder destacado de la competición. Era una buena ocasión para medir fuerzas y el grupo se mentalizó durante la semana para ello. Además, el equipo sufrió la baja importante de Gomis, lo que implicaba aún más concentración para el partido. De inicio el equipo de Javi Silvestre salió con Jaco, Dani, Iñaki, Verdú y Pablito. El encuentro comenzó muy intenso, el Elda apretaba mucho arriba aunque el Unión Alcoyana conseguía salir del paso de semejante presión con juego rápido e intensidad. La primera del partido fue para Dani, que por poco no llegó a empujar un pase de Pablito. No obstante, en el minuto 8 el Elda se adelantó en una jugada ensayada de córner. El minuto 10 fue fatal para los de Javi Silvestre ya que en apenas 30 segundos recibieron dos goles más. En este momento se pidió un tiempo muerto desde el banquillo para intentar que el equipo no se viniese abajo y motivar a los jugadores para mantenerlos en el partido. Funcionó. De hecho, se tuvieron ocasiones para recortar distancias pero los palos en dos ocasiones y el portero en otras, lo impidieron. Los primeros minutos de la segunda parte empezaron siendo para el Nueva Elda pero aun así, en el minuto 8, una buena jugada de los alcoyanos no acabó en gol por poco. El Unión Alcoyana estaba viendo que podía hacerles daño, se lo estaba creyendo. Y en el minuto 12 un robo de Nando permitió a Dani hacer el primero, un tanto muy merecido para el equipo. En el 15 los eldenses pusieron el 4-1 en el marcador, gol que fue contestado rápidamente por los alcoyanos con gol de Nando a pase de Dani. Tanto con el 3-1 como con el 4-2 se tuvieron clarísimas ocasiones para poner el partido ajustado pero no pudo ser y, mientras se preparaba el banquillo para jugar de 5 se rompió el resultado. Dos fallos defensivos hicieron el 5-2 y el 6-2 a falta de un minuto para el final. El juvenil ganó 3-0 al Ibi “B” el sábado después de hacer lo propio contra el Castalla A por 8-3 en la jornada aplazada de miércoles.