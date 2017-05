The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana cierra la campaña en Elche Los de Javi Silvestre viajan el domingo para enfrentarse a las 12 horas al conjunto ilicitano viernes, 12 de mayo de 2017 El Unión Alcoyana FS cierra la temporada 2016-2017 jugando como visitante. Los de Alcoy viajan el domingo 14 de mayo para enfrentarse a las 12 horas al Elche CF que ocupa el noveno puesto en la tabla con 36 puntos, 4 más que el equipo dirigido por Javi Silvestre y estando dos puestos por encima en la clasificación que el conjunto de Alcoy. Con el sabor amargo de boca de la última derrota en casa ante el Horadada por el buen partido realizado ante uno de los equipos de la zona alta, los alcoyanos intentarán cerrar el telón de esta temporada 16/17 con la máxima actitud y orgullo posible, pues la clasificación los ha encuadrado como onceavos a falta de estos 3 últimos puntos en disputa. En el partido de la primera vuelta, primero suspendido por el temporal de nieve y disputado en abril, los de Javi Silvestre lograron vencer a los jóvenes ilicitanos por 5-4 en un partido que se resolvió en los segundos finales. Respecto a la convocatoria, el míster Javi Silvestre lo tendrá peor que nunca. Se cae Iñaki por enfermedad y son bajas casi seguras Mauro Verdú, Gabri Sellés y Mauro Pastor. De esta manera tan sólo dispondrá de Jaco y Gabri en la portería y de Pablito, Iván, Víctor, Nando y Gomis de forma segura en la pista. Otro aspecto que durante la temporada ha ido minando tanto a la plantilla como al juego blanquiazul. El partido se disputará domingo a las 12 horas y cerrará una última jornada en la que tan sólo está en juego el descenso por parte de tres equipos, el Xaloc, Callosa y Calpe y por otra parte, subir y bajar algún puesto en la tabla clasificatoria para maquillar la temporada. A falta de la última jornada, el Unión Alcoyana FS ha ganado 10 partidos en toda la temporada, empatado 2 y perdido 15 teniendo 90 goles a favor y 109 en contra.