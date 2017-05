The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana FS cierra la temporada en casa con derrota El conjunto de Javi Silvestre perdió 4-5 frente el Horadada en el último partido que jugaron como local esta campaña 2016-2017 – A falta de una jornada el equipo de Alcoy es undécimo en la tabla con 32 puntos lunes, 08 de mayo de 2017 El sábado se disputó en el Polideportivo Francisco Laporta el último partido del Unión Alcoyana FS en casa de esta temporada. El encuentro fue contra el Horadada y los de Javi Silvestre afrontaron el partido con ganas de demostrar su calidad. El quinteto inicial del equipo de Alcoy lo formaron Jaco, Gomis, Mauro Pastor, Verdú y Pablito. El inicio no pudo ser mejor ya que a los 8 segundos, Verdú puso el 1-0 tras sacar de centro. El gol permitió al equipo jugar con mucha más confianza y se notó en la pista. Sin embargo, pese al dominio local, el Horadada consiguió empatar en el minuto 5 tras un saque de banda. El equipo no se vino abajo y siguió con el plan que había trazado en el vestuario. La recompensa llegó en el minuto 13 cuando Verdú picándola suavemente batió al portero subiendo el 2-1 en el marcador. El minuto 17 fue el más movido del partido ya que en ese tiempo se vieron tres goles en el pabellón. Primero Verdú completó su hat-trick aprovechando una jugada de estrategia desde la banda. Segundos más tarde recortaron distancias los visitantes con el 3-2 pero el último golpe lo dio esta vez su hermano Mauro en una buena combinación con Pablito. De esta manera se llegó al descanso con un justo 4-2 y con un muy buen juego de los de Alcoy. Tras la reanudación hubo cambio en la portería, se retiró Jaco dando entrada a Gabri. El partido parecía controlado pero en el minuto 24 el Horadada recortó distancias tras un desajuste defensivo. Los visitantes fueron acaparando más posesión y metiéndose en el partido poco a poco. A 8 minutos para el final los visitantes consiguieron empatar el encuentro en una jugada de córner. Un marcador injusto viendo como había transcurrido el partido y más, cuando escasos segundos antes, Mauro Verdú desaprovechó a puerta vacía un pase de su hermano al segundo palo. Gol que hubiera hecho justicia en el marcador pero que no subió al electrónico. La desgracia vino a falta de tres minutos con un gol en un córner que puso al Horadada por delante y obligó a los alcoyanos a jugar de cinco los minutos finales. El marcador no se movió y el Horadada se llevó los tres puntos en el último partido del Unión Alcoyana en casa esta temporada.