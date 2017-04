The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana FS recibe al Calpe El Francisco Laporta acoge un nuevo partido del equipo de Javi Silvestre – El encuentro se disputa en el Pabellón Mutualidad de Levante a las 17.30h viernes, 28 de abril de 2017 A falta de tres jornadas para el final, vuelve la liga después del parón de Semana Santa y Fiestas de San Jorge con la 28ª jornada de liga y antepenúltima del campeonato. Y lo hará en el Francisco Laporta para el Unión Alcoyana FS ante el Calpe. Con dos días de entrenamientos realizados en la semana posterior a las fiestas, los de Javi Silvestre reciben a un equipo que se sitúa antepenúltimo en la clasificación a tan sólo cuatro puntos por debajo del conjunto de Alcoy y a los que se les consiguió vencer en el partido de la primera vuelta por 1-2. Después de encadenar tres derrotas ajustadas ante equipos de la zona medio-baja, los jugadores del Unión Alcoyana FS vuelven al Francisco Laporta con la intención de sumar esa victoria que se les escapó en los anteriores enfrentamientos. La plantilla de Javi Silvestre, pese al parón de dos semanas, sigue con la enfermería repleta aunque ya es casi segura la incorporación de los dos Mauros, tanto Pastor como Verdú. Con ellos y con los de las últimas semanas, Jaco y Gabri en la portería y Nando, Gomis, Iñaki, Pablito e Iván en la pista, el equipo saltará al parqué a las 17.30 horas para darle un empujón final a la liga y poder así escalar alguna posición en la tabla clasificatoria. Son bajas seguras Dako, Dani y Borja y dudas hasta última hora, Víctor y Gabri Sellés. Del resto de la jornada destacar que el Nueva Elda, campeón de liga tras empatar en casa ante Castalla por 2-2 en la jornada pasada, recibe esta semana al Horadada. El Ye Faky visita Pinoso y hay un derbi en la comarca, con ambos equipos empatados a 51 puntos, en el que está en juego el subcampeonato de liga, y por el que lucharán el Castalla y el Futsal Ibi.