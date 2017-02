The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana FS recibe al Xaloc El equipo de Javi Silvestre vuelve a las pistas tras la semana de descanso – Recibe al penúltimo clasificado el sábado 11 de febrero a las 17.30 horas en el Francisco Laporta viernes, 10 de febrero de 2017 Tras la semana de descanso obligado por la liga de 15 equipos, la escuadra de Javi Silvestre vuelve a por todas en el Francisco Laporta. Correspondiente a la jornada 18, tercera de la segunda vuelta, se recibe al Xaloc Alacant con ganas de volver a la senda de la victoria tras la derrota ante el Hércules SV FS. Después de la doble jornada con una victoria y una derrota ante dos equipos de arriba, Aspe y Hércules respectivamente, los de Javi Silvestre se centran en seguir en la misma línea, pues se realizaron dos excelentísimos partidos. El primero se pudo haber resuelto antes y el segundo no se debió haber escapado. Aún así, en la semana se ha trabajado sobre la mejora de los aspectos que pueden ser claves para batir a un Xaloc Alacant que, con el máximo goleador de la liga en sus filas (Javier Martínez con 23 goles), viene de dos resultados totalmente antagónicos. Venían de batir sorprendentemente al Aspe a domicilio 2-7 para perder 1-6 ante Calpe la semana pasada. Datos que nos sirven de nada y si el trabajo y la actitud por querer sumar de nuevo y seguir aspirando a ser cada vez un equipo más consistente. Actualmente el Xaloc es penúltimo en la tabla mientras que el Unión Alcoyana es undécimo en la clasificación. La convocatoria no sufrirá cambios respecto a las últimas semanas excepto que Mauro Pastor ya se ha incorporado a los entrenamientos y probablemente esté en el banquillo a disposición del entrenador. El juvenil esta semana disputará su partido de nuevo en jornada de domingo y a domicilio, en casa del San Blas de Sax a las 12h.