FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana recibe al vigente campeón de liga El equipo de Javi Silvestre, en un derbi comarcal, recibe al Castalla – El encuentro se disputará el sábado 25 de febrero a las 17.30 horas en el Pabellón Mutualidad de Levante del Francisco Laporta viernes, 24 de febrero de 2017 Llega el Castalla, es decir, llega el actual campeón de liga para poner a prueba la reacción de los de Javi Silvestre en Alcoy. Después de vencer en casa del colista Pinoso y de acumular 6 victorias en los últimos 8 partidos para refrendar el buen trabajo que se ha venido realizando durante toda la temporada, el Unión Alcoyana FS afronta este reto como un partido que les impulse a seguir escalando en la clasificación. El rival, no tan fino como el año pasado, ocupa la quinta posición en la tabla y aunque ha tenido sus dudas esta temporada, viene de ganar sus últimos 4 partidos. El último de ellos, la pasada jornada, por 5-2 como local ante el Calpe. El duelo, clásico en los últimos años, siempre ha sido un gran partido para los espectadores y este año no será menos. El año pasado, después de ir ganando 2-0 se acabó perdiendo en los últimos segundos y el anterior se logró vencer 3-1. Con estos resultados y con las rachas de ambos equipos, se espera un partido muy disputado y con opciones seguras para los de Javi Silvestre. El encuentro se jugará el sábado 25 de febrero a las 17.30 horas en el Pabellón Mutualidad de Levante del Polideportivo Francisco Laporta. En la convocatoria, una vez recuperado y progresivamente encontrando la mejor forma Mauro Pastor, se espera la vuelta de Dani, Luispa y Víctor, ausentes de última hora por diversos motivos físicos en la victoria de la semana pasada en Pinoso. El juvenil disputará casualmente su encuentro ante otro equipo de Castalla, el Ribeco. Líder indiscutible del grupo 4 de la primera división juvenil, que cuenta en sus filas con, aparte de hermanos, los dos máximos goleadores de la liga con 40 y 41 goles cada uno. El partido se disputará el sábado a las 16:15 horas en el Pabellón Municipal de Castalla.