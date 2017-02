The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA El Unión Alcoyana suma +3 El equipo dirigido por Javi Silvestre ganó 7-3 al Xaloc Alacant en el Polideportivo Francisco Laporta con goles de Gabri, Iván, Mauro y Dani, que realizó un hat-trick lunes, 13 de febrero de 2017 El pasado sábado se disputó el partido correspondiente a la jornada 18 que enfrentaba al Unión Alcoyana FS contra el Xaloc Alacant FS. El encuentro se jugó en el Francisco Laporta con bastante gente en las gradas animando al equipo después del parón obligado de dos semanas. El quinteto inicial de los de Javi Silvestre lo formaron Jaco, Gomis, Gabri, Pablito y Verdú. El equipo no empezó tan bien como en las jornadas anteriores, un poco dormido. La línea de presión de los alcoyanos se subió respecto a las últimas semanas. Aunque las sensaciones no eran buenas, fueron los locales los que se adelantaron en el marcador en el minuto 3 en una bonita jugada colectiva que finalizó Gabri. El juego no era bueno aunque poco a poco se iban encontrando combinaciones en ataque mientras Jacobo resolvía jugadas aisladas en la meta local. Siguieron las muchas imprecisiones y parecía que se llegaría al descanso con la mínima pero a falta de dos segundos Iván Verdú la empalmó de córner y puso el 2-0 con el que se llegaría al descanso. En la reanudación, el equipo tampoco salió muy fino permitiendo al Xaloc meter dos goles en apenas 5 minutos colocando el empate en el marcador. Esto pareció espabilar al equipo de nuevo en el 6’ Iván Verdú colocaba un balón a la escuadra tras un saque de banda. A los pocos instantes, llegaría el 4-2 de su hermano Mauro Verdú, ya habitual en el primer equipo, a pase de Nando que luchó hasta la extenuación para llevarse un balón dividido. El 5-2 llegaría tras un robo en media pista que aprovecho Dani para marcar. Los alicantinos tuvieron recortarían de nuevo (5-3) pero la acumulación de faltas provocó tres lanzamientos desde los 10 metros. A la tercera, Dani la enchufaría colocando el 6-3. El definitivo 7-3 también lo marcaria Dani a pase de Verdú completando su particular hat-trick. Por el contrario, el equipo juvenil cayó inesperadamente derrotado 5-4 en Sax.