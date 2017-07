The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE ALCOYANO El valenciano Ribelles se suma al proyecto Medio centro de 25 años procedente del Atlético Levante - Es el primer fichaje oficial del Alcoyano para la próxima temporada viernes, 07 de julio de 2017 El Alcoyano ya confirmado el primer fichaje de la temporada. Se trata de Javier Ribelles, el s medio centro , procedente del Atlético Levante y tiene 25 años. Un jugador que conoce muy bien Toni Aparicio, ya que coincidió con él en su etapa en el filial granota. El club, lo anunción exponiendo estos datos del jugador. “El CD Alcoyano ha cerrado el primer refuerzo oficial de cara a la temporada 2017-2018. Javi Ribelles, mediocentro, firma por una campaña con el conjunto blanquiazul. El jugador valenciano, formado en las categorías inferiores del Valencia hasta la de infantiles, también pasó posteriormente por el Paterna, Torre Levante y Ribarroja hasta que recaló en el Atlético Levante. En la factoría de Buñol ha militado los tres últimos cursos. Ribelles, de 25 años en la actualidad, ha disputado en la 2016-2017 35 partidos de liga con el filial y ha anotado dos goles. Toni Aparicio, técnico del Deportivo, lo conoce a la perfección puesto que estuvo bajo su mando cuando el preparador de Enguera comandó el proyecto granota recientemente”. Ribelles se incorporará al trabajo el lunes en lo que será el inicio de temporada.