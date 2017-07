The examples populate this alert with dummy content

EXCAVACIONES El valle romano de Perputxent Investigadores de la Universidad de Alicante dan a conocer el pasado de 4.000 años de la Vall de Perputxent de L’Orxa a sus vecinos tras encontrar restos romanos y fenicios miércoles, 26 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/07/2017) El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA y el Ayuntamiento de L’Orxa han firmado un convenio para llevar a cabo un proyecto arqueológico de la ocupación en la zona durante los últimos 4.000 años. Diez estudiantes del grado de Historia y del máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio se han desplazado hasta L’Orxa, del 3 al 20 de julio, para acercar el pasado milenario a sus vecinos. Los investigadores han constatado, mediante técnicas como la teledetección y la prospección, presencia romana y fenicia, como explica el director de los trabajos, Ignasi Grau, además de evidencias que hablan de una explotación agraria cercana al Serpis que se remonta a la Edad del Hierro. "Hemos encontrado pequeñas poblaciones de época romana que eran completamente desconocidos; ahora podemos saber que este valle estuvo mucho más ocupado de lo que se sabía. Otras zonas que sí estaban ubicadas en el mapa, como Canèssia o el castillo de Perputxent, adquieren mucha importancia, con presencia incluso fenicia". Las excavaciones se han combinado con presentaciones y charlas con los habitantes actuales de L’Orxa sobre la percepción que ellos guardan del rico territorio en el que viven.