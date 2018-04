The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA “El valor añadido es el futuro de la construcción” Luis Perales, de Cocinas y baños Alcoy, analiza la situación de un sector que se abre a las nuevas tecnologías y a la personalización del producto jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/04/2018) El sector de la construcción remonta tras años de crisis. Y lo hace con una notable transformación, como analiza Luis Perales, director comercial de Cocinas y Baños Alcoy. El sector ha incorporado el valor añadido en su oferta. La compra sobre plano ha pasado a la historia y los constructores han de ofrecer un producto que se ajuste a los requisitos del cliente. Con 20 años de trayectoria en la empresa, Perales defiende la producción “a medida” para conseguir un servicio personalizado, lo que consigue con la incorporación de nuevas tecnologías. La firma ofrece financiación sin intereses en las reformas para ajustarse a la demanda del cliente.