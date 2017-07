El 'valor' del Pare Arques guanya per unanimitat

La Coordinadora pel Valencià-Escola Valenciana de l'Alcoià i el Comtat va lliurar el passat 13 de juliol el III Premi Valor a la Promoció del Valencià al projecte educatiu Com sona l'Eso, de l'institut Pare Arques de Cocentaina. Va recollir el premi un dels organitzadors, el professor Josep Alcover, en un acte multitudinari celebrat a Cocentaina. La cita va estar amenitzada per les actuacions musicals dels alumnes participants en l'edició d'enguany de Com sona l'Eso, que va aplegar vora 2000 alumnes a Altea, procedents de diversos punts del país. Francesc Gisbert, president de la Coordinadora, i Fàtima Sanmiguel, professora de l'IES Pare Arques, van destacar que el premi va ser concedit per unanimitat del jurat, per considerar que es tracta d'una iniciativa exemplar, que fomenta els valors humans i la superació en el marc educatiu.

Josep Alcover, al seu parlament, va agrair la implicació de famílies, alumnes i centre educatius en un projecte que busca fer millors persones amb la música. Els Premis Valor porten el nom de l'escriptor Enric Valor i es concedeixen anualment a persones i entitats que han destacat en el món educatiu i en la defensa de la llengua.

Imatges: Diània.tv