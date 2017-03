The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA El valor de les dones José Cantó fa un reconeixement de les científiques i les seues aportacions a l'àmbit científic i acadèmic miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO De ciència certa (07/03/2017) La commemoració del dia de la dona arriba a De ciència Certa. José Cantó, doctor en Física realitza aquest mes un reconeixement a les dones que amb les seues investigacions han aportat fites importants al curs de la història i la ciència. Des d'Hipàtia d'Alexandria a Marie Curie destaca el valor de les dones per fer-se científiques i aportar les seues qualitats a l'àmbit acadèmic. Finalitza el programa amb la pregunta sobre Josefa Barba i quines van ser les seues aportacions a la ciència. Les respostes es poden enviar a radioalcoy@radioalcoy.com. Està en joc un rellotge solar cortesia de Dario Mira.