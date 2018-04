The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA El valor de una tonelada de oxígeno En el espacio Àgora conocemos de cerca a la Fundación Natura Life, una ONG que es el primer banco de oxígeno que existe en España jueves, 26 de abril de 2018 La Fundación Natura Life tiene su sede en Murcia. De manera altruista, se dedica a "vender" oxígeno para reducir las emisiones de dióxido de carbono en España. En Espai Àgora recibimos a dos de sus representantes: uno de ellos, Alejandro Hernández, trabaja desde el Àgora de Alcoy, con el apoyo del CEEI. Aunque es venezolano, estudia ADE en el campus de la UPV de Alcoy. "Los temas de Medio Ambiente aún no soy una preocupación en mi país, cuya población ha de enfrentarse a la superviviencia casi cada día". Desde España, Alejandro sí intenta concienciar a sus habitantes para que se comprometan con el Medio Ambiente. Una de las acciones de la Fundación es, por ejemplo, que una empresa decida invertir en el trabajo de una zona que acaba de sufrir un incendio para su reforestación. Nos recuerdan la importancia de comprar oxígeno, del que esta ONG ya tiene acumuladas unas cuantas toneladas, y la importancia de respirar. No te pierdas este interesante programa.