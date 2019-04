The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Vedruna Comesco, campeón de la liga local de fútbol Se ha impuesto a falta de tres jornadas para el final de la temporada - Vicent Galbis es su entrenador con la ayuda de Mariano García Valladolid miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tras ganar nueve de las últimas diez ediciones de la liga local de fútbol el CDC, el Vedruna Comesco ha roto esta hegemonía y ha ganado esta competición. Se ha proclamado campeón a falta de tres jornadas y lo ha hecho con contundencia. El Vedruna había ganado la liga con anterioridad en la temporada 2017-08 con los Carniceros segundos. El club se creó en septiembre de 2002 por lo que cumplirá 17 temporadas. Su técnico ha sido Vicent Galbis con la ayuda del ‘alma mater’ del club Mariano García Valladolid. En la foto aparecen con Paqui y Cristóbal Yepes de Comesco, sus patrocinadores, al ser una empresa vinculada desde hace décadas al colegio Carmelitas.