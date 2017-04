The examples populate this alert with dummy content

VENDRELL 6-1 ALCODIAM El Vendrell alarga la mala racha del Alcodiam El Enrile PAS Alcoy ha cosechado una nueva derrota ante equipos de la zona alta de la tabla - A falta de cinco partidos para el final de la liga los de Sergi Punset continúan ocupando la posición 11 domingo, 30 de abril de 2017 Nueva derrota del Enrile PAS Alcoy. Los de Sergi Punset encadenan cuatro partidos perdiendo ante equipos de la zona alta de la tabla, esta vez ante el Vendrell por 6-1, resultado abultado que rompió la intención del Patín de reencontrarse con la victoria. El conjunto de Alcoy continúa en la posición 11 de la tabla con 28 puntos, a tres del siguiente clasificado, el Girona. El Vendrell fue todo el partido por delante llegando a estar con una ventaja de 2-0 que recortó David Gelmà de penalti en el minuto 10 de la primera parte. En la primera parte todavía se vio un gol más y fue del conjunto local poniendo el 3-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso. Tras la reanudación los goles continuaron por parte del conjunto catalán poniéndole las cosas demasiado complicadas a los de Sergi Punset. A pesar de que el Patín dispuso de penaltis y de faltas directas no lograron anotar ningún gol más, encajando así una nueva derrota antes de recibir al Lleida en el Polideportivo Francisco Laporta la próxima semana. Un nuevo rival directo que va por encima del Alcodiam en la tabla y que le pondrá las cosas complicadas a los de Alcoy para poder asegurar la permanencia cuanto antes.