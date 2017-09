The examples populate this alert with dummy content

PRESENTACIÓN ENTRENADOR “El vestuario es el primer mandamiento” Galiana llega al Alcoyano con ganas de hacer algo grande – Justo 24 horas después de la destitución de Aparicio, fue presentado miércoles, 20 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/09/2017) José Emilio Riquelme Galiana ya es oficialmente entrenador del Alcoyano. El técnico murciano ha sido presentado con todos los honores sustituyendo a Toni Aparicio que fue cesado ayer, 24 horas más tarde Galiana compareció ante los medios de comunicación para exponer sus idea y aceptar las preguntas de los medios de comunicación. En la presentación Galiana mostró su carácter, su ilusión y sus ganas por hacer algo grande en el CD Alcoyano. Convencido de mejorar la situación en la que se encuentra el Deportivo pretende cambiar la dinámica para ascender puestos en la tabla. En cuanto a su juego dice que “quiero ser protagonista con la pelota. Quiero que mis jugadores sepan que van a ir a ganar y que sabiendo que los rivales entrenan para ganarte, nosotros también queremos ganarles”. El murciano asegura que “voy a dejarme el alma en este equipo y en el trabajo, eso que no te quepa duda”, afirmó. Galiana se considera “una buena persona, normal” y habló de sus visitas a El Collao. “Nunca he ganado ni como jugador ni como entrenador, además a mí siempre me ha puesto fino en este campo. Se que vengo a un club top de Segunda B y se la responsabilidad que tengo al aceptar este reto”, destacó. Galiana firma para lo que resta de temporada pero no cierra la puerta. “ Si después estamos todos a gusto, volveremos hablar”. El domingo será su primer partido, a las 12.00 horas en Formentera .