GASTRONOMÍA El viaje del sótano a las estrellas El Festival de cine de San Sebastián acoge la presentación de un documental sobre la historia del restaurante L’Escaleta lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La historia del restaurante L’Escaleta llega este lunes convertida en película a la sección gastronómica del Festival de San Sebastián. El certamen donostiarra acoge la presentación de Y en cada lenteja, un Dios, que combina realidad y ficción para relatar los 40 años de trayectoria del restaurante. La película dirigida por Miguel Ángel Jiménez con guion de Luis Moya, hijo y sobrino de los fundadores de L’Escaleta, se proyecta dentro de la sección Culinary Zinema. El chef Kiko Moya ha explicado que el trabajo “no es un documental al uso”. Narra la historia de Luis, que después de años regresa a su Cocentaina natal. “Tiene una parte de realidad y otra de ficción”, ha detallado Moya, para recordar la trayectoria de un restaurante que comenzó en un sótano de Cocentaina y que cuenta con dos estrellas Michelín. El proyecto ha contado con el respaldo de la Diputación de Alicante. Eduardo Dolón, diputado de Turismo, ha subrayado que el documental “promociona la gastronomía del interior de la provincia a través de una figura de renombre, como es Kiko Moya”. Tras su estreno en San Sebastián, la película viajará a festivales gastronómicos internacionales como los de Berlín y Medellín.