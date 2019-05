The examples populate this alert with dummy content

PERALADA – ALCOYANO El viaje más largo de la temporada para buscar el botín más deseado Ambos equipos se juegan depender de sí mismo en la última jornada - El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, App SER o en esta misma web viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/05/2019) El Alcoyano necesita ganar en Peralada para depender de sí mismo en la última jornada en El Collao ante el Conquense. Los de Barrera saben que un empate o una derrota les puede dejar en zona de descenso en el último asalto, así que quieren depender de sí mismos en una jornada no apta para cardíacos. Enfrente tendrá a un Peralada que se juega lo mismo, es decir depender de sí mismo en la última jornada para lograr la salvación. El filial de Girona buscará contra el Alcoyano romper la mala racha de resultados que le han llevado a complicarse la permanencia. Una plantilla de una calidad altísima y que venderá caros los tres puntos en juegos. El deportivo necesitará su mejor versión para vencer al uno de los mejore filiales individualmente hablando. El técnico Mario Barrera podrá contar con 18 jugadores ya que, aunque no para los 90 minutos, podrá contar con jugadores como Eldín, Córcoles o Ruso, óscar Díaz también está disponible y las bajas que tiene son las de Nieto, Gombo y Brayan Reina por lesión y Anaba que está sancionado. No se esperan muchos cambios respecto al once inicial que ganó al Sabadell, aunque no se descarta nada ya que no ha dado ninguna pista el técnico respecto al equipo titular. El árbitro el partido será el balear, Pedro Sureda Cuenca que ha arbitrado al Alcoyano en tres ocasiones, dos en Segunda B con dos empates y una vez en Segunda División ante el Xerez con 1-0 final. El choque será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, App SER o en esta misma web a partir de las 17.45 horas.