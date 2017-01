The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA El viaje más mágico a la Navidad La escritora Mercè Climent descubre el misterio de los Reyes de Oriente a los pequeños mayores de diez años con su nuevo libro miércoles, 04 de enero de 2017 El misteri dels Reis d’Orient. Así se titula la nueva novela infantil de la escritora Mercè Climent, dirigida a los pequeños con curiosidades más adultas que tengan a partir de diez años. Una historia en la que sus protagonistas, Alba, Dani y Lluna, invitan al joven lector a viajar por la magia en un contexto navideño ambientado en Alcoy. Junto a la firma alcoyana de Climent se encuentra la murera Maria José Ruzafa, Laruzafa, encargada de ilustrar la novela.