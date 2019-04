The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El vicepresidente del NB Alcoi destaca los valores que se transmiten a los jugadores Paco Escobar lleva poco más de un año en el cargo y además es segundo técnico del infantil masculino que marcha invicto, delegado y asesora a nivel médico miércoles, 17 de abril de 2019 Ser Deportivos Alcoy (17/04/2019) El vicepresidente del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante, Paco Escobar, ha sido el invitado al programa Tiros Libres que patrocina Mutua Levante. Escobar, médico de profesión, ha destacado los valores que se les transmiten a los componentes del club a los que se forma con jugadores y como personas. Además es el segundo entrenador del infantil masculino que marcha invicto y que se prepara para las eliminatorias por el título. Por otro lado, la liga local Mutua Levante ha disputado el primero de los partidos de la final con victoria para el Font Roja por 53-50 al Nirvel Profesional por lo que si sumara un segundo triunfo se proclamaría campeón de liga.