The examples populate this alert with dummy content

VIENTO El viento obliga a cerrar parques y las aulas prefabricadas de El Bracal Las medidas preventivas se producen en una jornada en la que las rachas han superado los 100 kilómetros por hora en municipios como Benillup, Cocentaina o Gaianes. lunes, 02 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/03/2020) El nivel naranja de preemergencia ha movido al cierre de los parques públicos de Alcoy y a suspender las clases en las aulas prefabricadas del colegio El Bracal por precaución. Ante la previsión de rachas de viento superiores a 100 kilómetros por hora, los alumnos de El Bracal de Muro no se han incorporado a las aulas prefabricadas este lunes, como ha explicado a Radio Alcoy el alcalde de Muro, Gabriel Tomás. La suspensión afecta de momento a lunes y se actualizará cada día, según el nivel de emergencia. El deterioro del centro es la causa principal de la paralización. Los escolares de El Bracal llevan 13 años en barracones, que la Conselleria de Educación se ha comprometido a restaurar. Ambas medidas preventivas se producen en una jornada en la que las rachas han superado los 100 kilómetros por hora en municipios como Benillup, Cocentaina o Gaianes.