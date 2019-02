The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El viento obliga a cerrar parques y provoca un incendio en Confrides Los bomberos han tenido que actuar también para subsanar desperfectos en edificios y farolas - Se han suspendido los partidos de Jocs Escolars que se disputaban al aire libre domingo, 03 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las rachas de viento han generado desperfectos en lo largo del sábado y mañana del domingo que han obligado a actuar a los bomberos y se han cerrado los parques con cintas de la Policía Local. Además se ha producido un incendio en Confrides en el que han ardido 20 hectáreas. Por último, este fuerte viento ha obligado al Ayuntamiento a suspender las actividades deportivas escolares, los Jocs Escolars, en los partidos que se han jugado al aire libre. En día y medio, los bomberos han retirado en Cocentaina una cubierta metálica que estaba en riesgo de levantarse y caer a la calle. También en Alcoy han actuado en la General Prieto para eliminar las placas metálicas de un techo y evitar el desprendimiento de cascotes, han retirado una farola en la calle Tomás Llácer, una chimenea metálica en el carrer Sant Jaume y a limpiar y asegurar la zona tras la caída de unos cristales en Santa Rita. Por último, también ha ardido un contenedor en Muro, en la partida Turballos. Pero la principal actuación la han realizado en la tarde-noche del sábado cuando se ha declarado un incendio forestal en Confrides. Se han desplegado tres brigadas, dos helitransportadas, cuatro helicópteros y dos avionetas, entre otros efectivos. Se han quemado 20 hectáreas y el fuego se ha declarado estabilizado a las 18’45 horas del sábado 2 y extinguido a las 8 de la mañana de hoy domingo 3.