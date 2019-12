The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El viento obliga a retirar la iluminación navideña de Alcoy y tumba árboles, una farola y un muro El parque de Bomberos de la Montaña ha realizado una treintena de intervenciones desde las nueve de la noche del sábado hasta las dos del mediodía del domingo domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El viento ha sido protagonista durante la noche del sábado 21 hasta el mediodía del domingo 22 y ha obligado a los bomberos ha realizar una treintena de salidas. Entre las más de treinta actuaciones a causa del viento, la más importante ha sido la retirada de parte de la iluminación navideña. Algunos tramos de luces habían caído en las calles Alzamora, Avinguda País Valencià y Sant Nicolau. También se ha derrumbado un muro en la calle Tossal y una farola en el Camí sobre un vehículo. Además se han producido caídas de cristales en el edificio de Aitex y en la calle Sant Francesc y de piezas de la fachada de un edificio de la calle Tirant Lo Blanc. Los bomberos también han actuado para retirar árboles, vallas publicitarias, persianas o cables de telefonía en Cantagallet, la Venta Nadal, el Estepar, la Rotonda de Decatlón, Muro, Gaianes o Ibi. El viento ha llegado a tener velocidades de más de 100 kilómetros por hora, 127 en Agres y 122 en el Menejador, según los observatorios de AVAMET.