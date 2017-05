The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El vino de Gorga que triunfa en Burdeos El Gurgu Jove Trellat 2015 se ha alzado con la medalla de oro de la edición 41 Challenge International du vin lunes, 15 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (09/05/2017) El mejor vino, según el jurado del Challenge International du vin, se elabora en la comarca. Se trata del Gurgu Jove Trellat 2015, que se ha alzado con la medalla de oro de la edición 41 de este certamen celebrado a finales de abril en la localidad francesa de Burdeos. Adrian Doménech, del Celler Gurgu, que elabora este caldo, en la entrevista concedida a Radio Alcoy ha destacado su carácter artesanal. Esta bodega prevé alcanzar las 5.000 botellas de este vino tras el premio obtenido.