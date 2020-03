The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 El Virgen de los Lirios desdobla la puerta de Urgencias El hospital de referencia del Departamento de Salud 15 reorganiza sus accesos, en 4 diferentes, para evitar colapsos viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2020) El Hospital Virgen de los Lirios reorganiza sus accesos y desdobla la puerta de Urgencias para las emergencias respiratorias y el resto de casos. El centro de referencia sanitario del Departamento de Salud 15, el Hospital Virgen de los Lirios, ha habilitado hasta cuatro puertas diferentes para que los usuarios puedan acceder con las mejores garantías posibles. Da prioridad a las emergencias respiratorias por la puerta de Urgencias habitual. El resto de pacientes, que presenten patologías de otra índole y que precisen asistencia médica por alguna emergencia, son derivados por la puerta lateral de Consultas Externas. Las embarazadas tienen el acceso establecido en la puerta 10 frente al edificio de diálisis. La cuarta puerta es el acceso peatonal de la puerta principal frente al edificio del IVO. El Virgen de los Lirios está habilitado con algo más de 300 camas y 6 quirófanos para atender a los usuarios del Departamento de Salud de Alcoy que abarca las poblaciones de L’Alcoià y El Comtat.