ENTREVISTA El xef Kiko Moya i el 40 aniversari de L'Escaleta La xef ha estat en Radio Alcoy per a donar detalls sobre els actes preparats per a la celebració de les quatre dècades d'aquest restaurant amb la presència de 72 estrelles Michelín en els pròxims deu mesos martes, 25 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/02/2020) Kiko Moya ha estat en Radio Alcoy per a explicar detalls de les activitats que ha organitzat el restaurant L'Escaleta pel seu 40 aniversari. Martin Berasategui, Joan Roca, Jordi Cruz, Albert Adrià, Quique Dacosta.. són alguns dels noms que visitaran Cocentaina durant els pròxims deu mesos per a un total de 40 xefs i 72 estrelles Michelín. D'aquest fet i de molts altres hem parlat amb el xef contestà en aquesta entrevista.