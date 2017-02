The examples populate this alert with dummy content

MONTAÑA El Xitxarra Trail vuelve con 9 pruebas Llega la cuarta edición de este circuito de montaña que arrancará en Muro el 12 de marzo y que durará hasta noviembre con un total de nueve recorridos que imitarán el que hacía el tren Xitxarra viernes, 24 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/02/2017) La sede de la Unión Alcoyana Seguros ha sido el lugar donde se ha presentado la nueva y cuarta edición del Xitxarra Trail, un circuito de carreras de montaña del interior de Alicante que albergará en 2017 un total de nueve pruebas. Las inscripciones pueden realizarse en la página web Multiesport. Muro será la localidad desde donde dará el pistoletazo de salida de este circuito que se está convirtiendo en tradicional y ganándose un hueco entre todas las carreras y citas deportivas que se acontecen en la zona. El 12 de marzo es la fecha elegida para arrancar en Muro en el que se hará la X Subida a la Peña el Fraire. El recorrido continúa el 26 del mismo mes en el II Trail Fira de Tots Sants Cocentaina. Después de esta segunda cita, el circuito continuará el 30 de abril en el XX Reconco Trail en Biar, ya en mayo, concretamente el 14, el Xitxarra Trail llegará a Alcoy con la XVIII Subida a Montcabrer. Después de esta cita, habrá un parón de algunos meses hasta el 24 de septiembre con el V Blasca Trail en Banyeres de Mariola, después, Beneixama acogerá el 8 de octubre la sexta cita de este recorrido con el VII Solana Trail. El 22 de octubre será el IV Trail de Bocairente, mientras que en noviembre el Xitxarra hará su parada en Agres, en el IV Trail les Caves, esto será el 5 de noviembre y para finalizar, Villena será la última estación el 26 de noviembre con la VII Sierra de Peña Rubia. Las categorías son promesas, sénior, veterano, máster y absoluto. Habrá una clasificación general del circuito y para entrar en ella hay que acabar seis de las nueve carreras. Los organizadores, Roberto Martínez y Sonia Moyá, han explicado que hay varios obsequios para los participantes, tanto para los que acaben seis de las carreras como para los que finalicen las nueve que componen el recorrido. Agres es el lugar escogido para realizar la gala final, según ha explicado Moyà. Además, también habrá varios premios, como por ejemplo para el equipo más numeroso o el más rápido. Respecto a otros años, Martínez ha explicado que ha salido la carrera de Turballos por motivos técnicos y que ha entrado la de Biar que “ya se celebró el año pasado y tuvo muy buena acogida, tuvo modalidad corta y larga y acogió a más de 500 personas”.