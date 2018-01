The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El yoga infantil se cuela en las aulas Mónica Llinares explica cómo la técnica milenaria ha encontrado seguidores entre los más pequeños-El Colegio Santa Ana es pionero en impartirla en Infantil y Primaria martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/01/2018) El Colegio Santa Ana ha sustituido algunas clases de Educación Física por esta técnica dentro del proyecto Relax & Imagine. Su profesora, Mónica Llinares, en Hoy por Hoy Alcoy ha explicado los beneficios que ha aportado a los niños. "Tea sombra ver como disfrutan y se relajan. Es cierto que con la práctica van aprendiendo técnicas que les ayudarán más delante. El Colegio Santa Ana ha iniciado esta actividad con alumnos de Infantil de 4 años hasta 6º de Primaria subvencionada por el AMPA.