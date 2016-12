El zelador de la Residència

L'escriptor i professor Jordi Raül Verdú deixa de banda la ploma per posar-se la bata sanitària. Investit en zelador de l'Hospital Verge dels Lliris, la Residència, narra les seues fantàstiques experiències a la sanitat -pública i de qualitat, com no- amb un monòleg que, com reconeix, és la millor solució per pal·liar problemes d'estrenyiment.