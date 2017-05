The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El zoco de Castalla mira al siglo XXI La Feria de San Isidro celebra 25 ediciones con una reestructuración del espacio, más actividades y la incorporación de un espacio tecnológico viernes, 05 de mayo de 2017 La Feria de San Isidro de Castalla celebra su primer cuarto de siglo con una programación cargada de novedades. El certamen, que se celebra del 12 al 14 de mayo, ha reestructurado su espacio para aprovechar los 75.000 metros cuadrados sobre los que se extiende, ha ampliado el programa de actividades y ha introducido un nuevo espacio dedicado a la tecnología, en manos del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La feria no crece respecto a la edición anterior pero presenta una nueva distribución de los más de 250 expositores participantes. El objetivo, según detalla la concejal María Isabel Verdú, es facilitar la visita y no dejar ningún espacio vacío en el recinto de la feria. El certamen amplía la zona lúdica y deportiva, el área gastronómica e incorpora un espacio para negocios biosaludables. La principal novedad y la más destacada por el alcalde, Antonio Bernabeu, es la apertura de un espacio tecnológico en el que el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica mostrará los resultados de las investigaciones y trabajos de los grupos de “generación espontánea”, surgidos de la inquietud de los alumnos. “Agradecemos que el territorio para el que trabajamos reconozca nuestro trabajo con esta invitación”, manifiesta Juan Francisco Picó, responsable de Sedes Universitarias del campus. Como plato fuerte de la feria destaca el mercado medieval que con unos 100 puestos hará retroceder siete siglos a los visitantes. “Habrá un contraste entre los puestos medievales y el que presenta el campus de Alcoy”, avanza el primer edil. Con un presupuesto de 90.000 euros, un 20% más que el año pasado, la feria añade a la oferta comercial cinco exposiciones. En el programa de actividades se suma una partida de pilota valenciana, exhibiciones de deportes extremos y la sexta edición del certamen nacional de floklore.