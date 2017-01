The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Eladio Silvestre celebra su 80 cumpleaños El empresario alcoyano se rodea de los suyos que evocan su labor en la construcción, la fiesta de Moros y Cristianos y consolidación familiar sábado, 21 de enero de 2017 El empresario alcoyano, Eladio Silvestre, ha celebrado su 80 cumpleaños rodeado de familiares. La fiesta tuvo lugar el viernes 13 de enero en una comida íntima en el restaurante nuevo El Mirador a la que asistieron amigos y familia. La celebración sirvió para destacar las diferentes facetas de Eladio Silvestre, desde la construcción de edificios como el grupo de El Centenario o El Campanar, también por su implicación en las fiestas de Moros y Cristianos, con su capitanía de Los Cides en 1984. El acto puso de relevancia su faceta familiar que queda patente a través de 5 hijos, 4 yernos y una nuera, 13 nietos y un nieto político. ¡Feliz cumpleaños!