GIMNASIA RÍTMICA Elba Navarro hará el saque de honor en el Alcoyano – Mallorca La gimnasta del Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi, que ganó la medalla de bronce en el Nacional Base, será la encargada de poner a rodar el balón en el primer partido en El Collao del 2017 miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/12/2016) Elba Navarro, gimnasta de la categoría infantil del Sant Jordi, logró la medalla de bronce de la Copa Base Individual por su ejercicio con aro y también obtuvo la medalla de oro por autonomías de la Comunidad Valenciana. Tras estos méritos y con la confirmación de que el próximo año subirá a la categoría absoluta, la gimnasta alcoyana será la encargada de realizar el saque de honor en el partido entre el Club Deportivo Alcoyano – Mallorca B del 8 de enero, primer encuentro del 2017 y que se jugará el El Collao. Todas las gimnastas del Sant Jordi presenciarán desde las gradas del campo el saque de su compañera, quien, según Lucía Úbeda, una de las entrenadoras del CGR Sant Jordi “se puso muy nerviosa cuando se lo dijimos y nos dijo que tenía que practicar porque ella no sabía de fútbol”. GALA DE NAVIDAD Antes de ese momento, el CGR Sant Jordi realiza el domingo 18 de diciembre, a partir de las 11h en el Polideportivo Francisco Laporta la Gala de Navidad, donde precisamente Elba Navarro repetirá su ejercicio que le supuso ganar el bronce y también uno de los conjuntos repetirá uno de sus montajes. Alrededor de 200 gimnastas participarán en esta quinta gala que organiza el Sant Jordi para poner el broche final al año 2016, donde sin duda, uno de los logros más destacables, entre los logrados durante el año, ha sido la medalla de bronce individual de Elba Navarro en el Nacional Base. El CGR Alcoy también realiza su pertinente Gala de Navidad, será el sábado 17 de diciembre desde las 17.30h en el Pabellón Mutualidad de Levante con más de 190 gimnastas, que realizarán diversos montajes y bailes para culminar el 2016. Además, el Club Gimnasia Rítmica Alcoy está organizando un Campus para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre en su sede y para el que las inscripciones todavía están abiertas.