GIMNASIA RÍTMICA Elba Navarro, quinta en el nacional por equipos La gimnasta del CGR Sant Jordi culmina su primera temporada en el nivel absoluto miércoles, 05 de julio de 2017 Elba Navarro Corbí ha finalizado el Campeonato de España de Equipos en quinta posición. La competición se desarrolló del 29 de junio al 2 de julio en Logroño, tras dos meses de clasificación en las fases provincial y autonómica. La gimnasta alcoyana, formada en el CGR Sant Jordi, alcanzó la cita nacional junto a su compañera de equipo Blanca Tomás, del Torrevieja. En la categoría junior competía contra 55 equipos de España. Elba Navarro se ha estrenado esta temporada en el nivel absoluto con el ejercicio con pelota y su compañera de equipo, Blanca Tomás, ha sido la encargada de realizar los ejercicios de mazas y cinta. Las puntuaciones obtenidas por ambas gimnastas en el nacional de Logroño las colocó como el equipo de la Comunidad Valenciana mejor clasificado de la competición y justo detrás de los grandes clubes del ámbito nacional como son el Ritmo o el Cronos. Con esto el Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi pone el broche final a la temporada.