GIMNASIA RÍTMICA Elba Navarro y Ana Micó encabezan una serie de 15 medallas para el Sant Jordi en el Villa de Alcoy de rítmica Lluvia de medallas para el Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi en el II Trofeo Villa de Alcoy lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Lluvia de medallas para el Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi en el II Trofeo Villa de Alcoy disputado el pasado sábado 28 de abril en el Francisco Laporta. El oro que se colgaron las gimnastas del equipo absoluto, Elba Navarro y Ana Micó, fue el decimoquinto metal que sumaron las gimnastas para el Sant Jordi y el colofón a una próspera jornada que arrancó por la mañana con la II fase de Liga Promesas y en que se lograron además tres oros, dos platas y un bronce. En el vespertino Trofeo Villa de Alcoy, Elba Navarro fue además la mejor en aro de su categoría y la segunda en mazas. Ana Micó se clasificó en tercera posición en cinta. Con este espaldarazo ambas gimnastas encaran la fase provincial del campeonato nacional absoluto de equipos que se disputará el próximo sábado en Calpe. El trofeo Villa de Alcoy arrancó a las cuatro de la tarde con las exhibiciones de las gimnastas Noa Ros, María Añó y Alba Bautista, del Club Mabel, con los ejercicios con los que representarán a España en la próxima Gimnasiada que tendrá lugar en Marruecos. También realizó una exhibición Sara Marín, la campeona de España, del Club Algar, que de nuevo participará en el próximo nacional para personas con discapacidad intelectual. A continuación se reanudó la competición del nivel Federación básico, medio y avanzado en la que obtuvieron medalla como individuales la infantil Lucía Gozálbez (plata) y Noa Villar (bronce). Por equipos, se llevaron el oro las alevines Ainara Linares y Lidia Prats que además obtuvieron el oro y el bronce respectivamente en sus ejercicios. El equipo infantil fue plata con Claudia Galera y Claudia López, que se llevaron la plata y el bronce por sus ejercicios. También se colgaron la medalla de oro el trío alevín, el trío infantil y el dúo cadete. La benjamín Mireia Reche, campeona de Jocs Esportius, fue cuarta de su categoría. La subcampeona olímpica y capitana del conjunto de España, Alejandra Quereda, no quiso perderse el evento y acudió para firmar autógrafos y animar a las jóvenes gimnastas participantes en el Trofeo Villa de Alcoy. Este trofeo, coorganizado por el CGR Sant Jordi, el Club Algar de Elche y el Club ECA de Alicante, tuvo como antecedente la II fase de la Liga Promesas desarrollada por la mañana con la participación de cerca de 250 gimnastas y en la que obtuvieron medalla de oro el equipo infantil formado por Paula Jover y Lidia Miró, también ganaron el oro el dúo benjamín. Los conjuntos cadetes y alevín obtuvieron la plata y el conjunto benjamín fueron bronce. Torneo de Ibi El domingo se disputó el torneo de Ibi en que el CGR Sant Jordi sumó nuevos éxitos. El equipo alevín de Ainara Linares y Lidia Prats repitió el oro obtenido el sábado en Alcoy, la infantil Lucía Gozálbez ganó el oro y también fueron oro el trío alevín.