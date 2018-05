The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Elba Navarro y Ana Micó estarán en el nacional absoluto El equipo junior de nivel absoluto del Club Gimnasia Rítmica (CGR) Sant Jordi, formado por Elba Navarro y Ana Mico, se ha proclamado campeón autonómico lunes, 28 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El equipo junior de nivel absoluto del Club Gimnasia Rítmica (CGR) Sant Jordi, formado por Elba Navarro y Ana Mico, se ha proclamado campeón autonómico. Elba Navarro se alzó el pasado sábado 26 de mayo con la medalla de oro tras su ejercicio de aro y también obtuvo el bronce con las mazas. Su compañera de equipo, Ana Micó, que se estrena esta temporada en el nivel absoluto, se clasificó con la cuarta mejor nota por su ejercicio con la cinta. En la fase autonómica, celebrada en el Pabellón deportivo municipal de Burjassot, las gimnastas del Sant Jordi consiguieron la plaza para representar a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España Absoluto de Clubes, que se celebrará a finales de junio. El equipo junior del Sant Jordi espera mejorar en Zaragoza el resultado del Campeonato de España de Equipos del año pasado, celebrado en Logroño, y en el que Elba Navarro finalizó en quinta posición. Liga Promesas suma seis medallas La III fase de la Liga Promesas celebrada el domingo en Callosa d’Ensarrià sumó nuevos éxitos para el CGR Sant Jordi. Tanto en conjunto benjamín como el cadete se proclamaron campeonas. El conjunto alevín quedó en segundo puesto y el dúo benjamín logró también la plata. La infantil Paula Jover fue tercera en aro. Su compañera de equipo, Lydia Miró, fue cuarta en manos libres y ambas lograron juntas el bronce.