EN JUEGO (1ª PARTE) ELDENSE 0-1 ALCOYANO Los de Toni Seligrat visitan al colista del grupo - Sigue el partido en el 1485OM o en esta misma página web con Marcos Martínez y Sheila García en la dirección domingo, 26 de febrero de 2017 El Deportivo Alcoyano visita al colista del grupo, el Eldense, en el Nuevo Pepico Amat con presencia de la hinchada blanquiazul que se ha desplazado en un autobús. Tras las victorias del Barça B y del Valencia Mestalla los blanquiazules están obligados a ganar. Min. 2 Gol de Mario Fuentes de cabeza tras una jugada de estrategia. ELDENSE 0-1 ALCOYANO