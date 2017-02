The examples populate this alert with dummy content

FINAL ELDENSE 0 - 2 ALCOYANO Los de Toni Seligrat han derrotado al colista del grupo, en un partido aburrido sin demasiadas ocasiones. domingo, 26 de febrero de 2017 Partido en el que lo mas positivo ha sido el resultado, ya que sin apenas ocasiones y con juego especialmente aburrido, en ambos equipos, sin duda lo mejor es el resultado y acumular una nueva victoria para seguir en la lucha por la parte alta de la clasificación. Min. 2 Gol de Mario Fuentes de cabeza tras una jugada de estrategia. ELDENSE 0-1 ALCOYANO Min. 88 Gol de penalti. ELDENSE 0-2 ALCOYANO