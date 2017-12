The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Eldin entrena, su estado físico decidirá El media punta entrena a las órdenes de Galiana, no tenía equipo y viene de una lesión, según su estado físico fichará por el Alcoyano o no viernes, 29 de diciembre de 2017 El Alcoyano ha incorporado al jugador Eldin sólo a sus entrenamientos. El club ha dejado clara la situación del futbolista cara a su fichaje. "Eldin Hadzic, un jugador joven pero experimentado y de grandes dotes futbolísticas, se encuentra entrenando con la primera plantilla del CD Alcoyano. Tras el receso motivado por las vacaciones de Navidad está ejercitándose a las órdenes de Galiana como un efectivo más. El jugador, de 26 años y formado en las categorías inferiores del Hércules CF, fue traspasado después de marcar 9 goles con el equipo herculano en Segunda División. En su siguiente equipo, el Real Zaragoza, firmó 8 dianas también en la categoría de plata. Almería y Elche han sido sus otros destinos en la etapa más reciente. Desde el pasado verano no tiene equipo y ha estado recuperándose de una lesión tras concluir su contrato con el conjunto franjiverde. Tanto el club alcoyanista como Eldin valorarán en las próximas semanas su estado de forma y tomarán una decisión sobre su posible incorporación". Así lo anuncia el club, por lo que tiene todavía un tiempo considerable para convencer a Galiana y comprobar su estado físico.