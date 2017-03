The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Elenko C.T., triatlón y unión Àlex Olcina ha estado en Ser Deportivos para hablar sobre el club del que forma parte y también hablar sobre este deporte que cada vez está más en auge miércoles, 29 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/03/2017) Hace algunos meses se formó el Elenko Club de Triatlón que está formado por Ricky Jurado, Eric Baena, Sergio Bernabéu, Israel Paya, Santi Peidro, Gonzalo Olcina, Cristina de la Torre y Àlex Olcina, este último ha estado en Ser Deportivos y nos ha hablado sobre este club, sobre el triatlón y sobre los valores del deporte. Olcina ha contado que la mayoría de los actuales miembros del Elenko C.T. formaban parte del Trialcoy y que hace un tiempo decidieron crear un nuevo club. Su nombre, Elenko, una historia curiosa que merece la pena conocer ya que tiene su origen en años atrás cuando ni por asomo, podían saber que iba a estar relacionado con el inicio de una nueva etapa en las vidas de cada uno de ellos y mucho menos que iba a tener otra vertiente, como es la de “un grupo de personas con un mismo objetivo”, ha contado el deportista alcoyano que combina su pasión con el deporte con su vocación en la enseñanza. Además del triatlón, que consiste en nadar, ir en bici y correr, también practican otro tipo de deportes incluido el duatlón que combina el ciclismo y el atletismo, previamente a que de inicio la temporada del triatlón que arranca en abril, ya que “en España hace buen clima, pero el agua del mar está fría durante varios meses del año”, ha explicado Olcina. Afirma que encontrar patrocinadores no es tarea fácil, “aunque nosotros hablamos con dos o tres personas y fue surgiendo todo” hasta tener ahora varios de ellos entre los que también se encuentra algún miembro del Elenko. Olcina habla sobre el club al que pertenece como una unión, al igual que simboliza el logo elaborado en el que aparece un círculo verde, color que a todos los miembros les gusta y que representa a todos los miembros, rodeado por tres capas que simbolizan los tres deportes del triatlón. “Somos un grupo de amigos a los que le gusta este deporte”, ha explicado de forma sencilla pero con mucho fondo, Olcina.