ENTIDADES Elisa Beneyto, nueva presidenta del CAEHA Es la primera mujer que está al frente de esta entidad en sus 38 años de historia - Toma el relevo de Pedro Juan Parra, que la ha presidido los últimos cuatro años lunes, 02 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/03/2020) Elisa Beneyto es la nueva presidenta del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueòlogics, CAEHA, y se convierte en la primera mujer en 38 años de esta entidad. Elisa Beneyto ha tomado el relevo al frente de la entidad de Pedro Juan Parra. Es natural del Cabanyal, Valencia, aunque lleva ya unos años afincada en Alcoy. Es licenciada en Historia del arte y máster en gestión cultural, está acabando su tesis doctoral sobre el Cementerio de Alcoy y es profesora del Centro de Formación de Profesores, CEFIRE, aunque su plaza está en Cotes Baixes. En Hoy por Hoy ha explicado cuales son sus objetivos al frente de esta entidad basados en la continuidad en la buena labor de la anterior junta directiva. Le acompañan en la directiva casi los mismos cargos de la anterior con Josep Maria Segura como vicepresidente, José María Soriano secretario y Ramón Molina tesorero. Pedro Juan Parra pasa a ser vocal.