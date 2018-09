The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Eliseo Sánchez deja los banquillos Personaje muy vinculado en su día al Patín Alcodiam y al Alcoyano, termina su etapa en el HC Cocentaina. Propulsor de los inicios de “El café del Alcoyano”, ahora hace 16 años en antena jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/09/2018) Hoy hemos querido rendir homenaje al hombre que hace 16 años, propuso hacer este espacio dentro de Ser Deportivo Alcoy. Por entonces cumplía el 75 aniversario el Alcoyano, y entre los actos y actividades se gestionó este programa que en sus inicios hablaba con ex jugadores del Deportiva de épocas pasadas. Poco tiempo después, el programa salió del estudio para llegar desde entonces a Recreativos Pastor con el que hemos estado a lo largo de estos más de tres lustros. Atlantic, Jocker, Plaza o Premium son por los recreativos del grupo en los que hemos estado a lo largo de los años. Hoy querías reconocer el trabajo de un buen amigo de esta casa y que tanto ha dado al mundo del deporte local en sus diferentes etapas. Junto a Héctor Rúa , un programa realizado desde Premium Sport Café.