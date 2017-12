The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - ONTINYENT Ellos os esperan, el derbi no perdona La afición del Alcoyano espera la mejor versión de su equipo en el derbi – El partido será el domingo a las 11.45 y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 Om, aplicación móvil de la Ser o en esta misma web viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/12/2017) “Que la afición de su veredicto al final, pero que en el partido que nos apoyen, les necesitamos. Eso sí, nosotros , haremos lo posible para facilitarles que nos ayuden dándolo todo como siempre”. Así de claro y contundente ha sido José Galiana a la hora de pedir el apoyo de la afición en el partido clave. El Alcoyano está obligado a ganar a un Ontinyent que está en alza y que le saca 7 puntos al equipo de Galiana. Recortar a cuatro sería lo ideal, ya que si el rival se va a diez, aunque queda la segunda vuelta, dejaría muy tocada la moral de un Alcoyano que debe de empezar a arrancar en El Collao. Mario, Tomás Ruso y Mariano , son bajas seguras, por ahí , Galiana pierde mucha altura, pero será recompensada con la calidad de otros tantos jugadores. No se esperan muchos cambios, pero si es cierto que el técnico murciano recupera a gente para este partido y la competencia entre sí, hace que ponga sobre el maltrecho césped de El Collao un equipo competitivo 100%. El Ontinyent por su parte, llega en su mejor memento, diez partidos sin perder y sólo 12 goles encajados, ha estrado esta semana entre los cuatro primeros y llega de golear al Cartagena B en Copa Federación pasando a octavos de final de esta competición. Llegará a Alcoy con muchos aficionados y con tres ex alcoyanistas. José Antonio Soler, que pasó ayer por Ser Deportivos en El café del Alcoyano junto a Gato. Además también juegan en el equipo valenciano, Anaba y Fran Machado. El partido será dirigido por el colegiado murciano Díaz Escudero y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, aplicación móvil de la Ser o en esta misma página web. Desde las 11.30 horas lo podrán escuchar en Carrusel Deportivo Alcoy.