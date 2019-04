The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Els afectats per xylella, preocupats perquè puga arribar al cirerer d'Alacant Els col·lectius d'ASAJA i AXFA alerten de 925 nous positius, en tretze nous termes municipals, set a la comarca - Els afectats plantegen la possibilitat de què el bacteri puga trobar-se també als cirerers miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/03/2019) La propagació de xylella fastidiosa en noves zones alerta els agricultors, que mostren la seua preocupació perquè el bacteri puga trobar-se a la cirera de la muntanya d’Alacant. El conegut com 'l'ébola dels ametllers' podria arribar també en els cirerers. Així ho han anunciat ASAJA i AXFA, després d'haver-se detectat 925 nous positius, en tretze nous termes municipals, set a la comarca: Alcosser de Planes, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, l'Alqueria d'Asnar, l'Orxa i Muro. El portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Xylella fastidiosa a Alacant, Francisco Molines, assegura que el bacteri s'ha anat allotjant per diferents arbres, amb amenaça ara de trobar-se en el cirerer. Una notícia de la qual, assegura, ja va alertar Brussel·les i que afectaria a un nou sector. Des d'AXFA recorden que, el fet de què el cirerer puga allotjar xylella fastidiosa, és preocupant, ja que es tracta d'un cultiu d'un cost més elevat el que, explica, complicaria una tala d'arbres massiva, com la impulsada per la Conselleria d'Agricultura i denunciada pel col·lectiu amb el Pla d'Eradicació.