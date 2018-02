Els alumnes de Beniassent afronten la vellesa com a asignatura obligatòria

Envellir és una assignatura obligatòria per a tothom. Així ho demostra la setmana cultural del FPA Beniassent Cocentaina-Muro que, a la seua edició número trenta, agafa per lema Envellir és obligatori, créixer depén de tu.

El centre celebrarà, entre el 5 i el 9 de febrer de 2018, aquestes jornades, que versaran sobre el creixement personal que suposa la formació en els centres d’FPA per a l’alumnat adult. La setmana cultural és una activitat conjunta dels centres d’FPA de les comarques de l’Alcoià i el Comtat. Cada escola té programades activitats diverses en les quals l’alumnat té l’oportunitat d’ensenyar allò que sap fer i es compartixen sabers i aprenentatges entre les persones de l’escola i totes aquelles que vulguen apropar-s’hi.

A Cocentaina i a Muro, els tallers són molt variats: hi ha tallers d’informàtica per a l’esport, d’elaboració de creps, de meditació, de fer màscares per al carnestoltes, de karaoke en anglés, de les propietats de les herbes, de zumba, de confecció amb espart, de ioiga, de pilates, d’aplicacions amb la càmera de fotos, cata de vins, entre d'altres. A més hi haurà diverses xerrades: sobre filosofia per a temps de crisi, la influència dels planetes i activitats de radioaficionats, junt a la presentació dos llibres, El tresor de Benimassot, de Paco Pascual, i Sienes de Plata, d’Elena Molina, i l'assistència a una representació teatral a Xàtiva.



El dimecres dia 7 per la vesprada, se celebrarà a Muro l'entrega de premis del XV certamen artístic. Des del dia 3 fins el 7 de febrer, al centre cultural Vila de Muro estaran exposades les obres de l’alumnat de les dos comarques. El jurat premiarà les obres segons les modalitats de Pintura, Fang i Ceràmica, Treballs amb Fils, Treballs Creatius amb Tècniques Vàries, Fotografia i Tall i Confecció. A més hi haurà un premi a l’obra de qualsevol modalitat que millor represente el lema de la setmana cultural. Finalment la setmana cultural acabarà el dia 8 amb un viatge conjunt de totes les escoles a Llíria.