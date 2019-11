The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ Els alumnes del Pare Vitòria amb les escoles UNESCO Un grup d'alumnes ha pogut explicar a l'encontre de Galícia els diferents treballs desenvolupats amb relació a la pau, el patrimoni, la solidaritat, la sostenibilitat, el canvi climàtic i medi ambient sábado, 23 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp L'Institut d'Ensenyament de Secundaria (IES) Pare Vitòria ha participat com a escola invitada al VIII Encontre d'Escoles associades a la UNESCO de Galícia. El grup d'alumnes UNESCO de l'IES Pare Vitòria ha pogut explicar els diferents treballs del centre en relació a la pau, el patrimoni, la solidaritat, la sostenibilitat, el canvi climàtic i el medi ambient, com ara la col·laboració amb Intermón Oxfam, Save de Children o Ecologistes en Acció, i els projectes Desplastifica't, Ecosistema aquàtic (com a Observatori de qualitat ambiental) o Reverdir (en defensa de la Sobirania alimentària i la Biodiversitat cultivada). La cita es va desenvolupar de l'11 al 17 de novembre de 2019. La trobada s'ha dut a terme al Pazo do Cultura de Pontevedra, amb l'assistència de la coordinadora estatal i de la regidora de Cultura. Més de 260 estudiants i professors han pogut compartir els seus treballs dins de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).